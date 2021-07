Brasil x Suécia no handebol - AFP

Publicado 31/07/2021 05:55

Japão - O Brasil sofreu sua segunda derrota no handebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Na manhã deste sábado, a Seleção até teve um bom início, mas acabou superada pela Suécia por 34 a 31 e decidirá sua classificação na última rodada.

O Brasil começou o primeiro tempo com tudo e chegou a abrir quatro gols de vantagem sobre as suecas. Com uma vantagem que parecia tranquila no placar, o time sofreu uma espécie de "apagão" na reta final e viu o cenário mudar. As adversárias foram para o intervalo em vantagem por 16 a 13.

Na segunda etapa, o Brasil continuou cometendo erros bobos e não esboçou reação que fosse suficiente para voltar à frente do placar. Com a Suécia mais bem postada em quadra e se aproveitando dos erros brasileiros, a derrota por 34 a 31 acabou sendo inevitável.

Agora, o Brasil precisa pontuar na última rodada para avançar às quartas de final. A Seleção encara a França, atual vice-campeã olímpica, no próximo domingo, às 23h.