Publicado 31/07/2021 22:02

Rio - A segunda fase do Concurso Completo de Equitação (CCE) nos Jogos Olímpicos de Tóquio começou neste sábado com o cross-country e contou com 63 participantes entre homens e mulheres. O Brasil foi representado por Marcelo Tosi e Rafael Mamprin Losano.

O paulista Tosi foi o primeiro brasileiro a competir nesta noite. Ele, que já foi medalhista de prata no Pan 2019, no Peru, terminou o percurso em 10º lugar, com 40.30 pontos e 8,80 de penalidade, junto com o cavalo Genfly.

Nesta sexta-feira (30), na primeira fase, Marcelo havia terminado em 16º. O cavaleiro sofreu uma penalização de 31,5 pontos no adestramento.

Já nesta noite, Rafael Losano, de 23 anos, não conseguiu terminar o percurso. No meio do trajeto, sua égua Fuiloda G demonstrou cansaço e o cavaleiro optou por não continuar a prova.