Bruno Fratus é medalha de bronze nos 50m livreAFP

Publicado 31/07/2021 22:45 | Atualizado 31/07/2021 23:32

O Brasil conquistou mais uma medalha nas Olimpíadas de Tóquio. Na noite deste sábado (já manhã de domingo no Japão), Bruno Fratus conquistou o bronze na modalidade dos 50 metros livre na natação. Após a conquista, o brasileiro falou sobre a alegria e brincou com os rivais:

"Os 'cara' é grande, mas 'nós' é ruim (sic). Aqui é Brasil. Não tem essa. A gente vai e a gente faz. Se é para deixar uma mensagem: temos o melhor país do mundo, somos o melhor povo. Eu moro nos Estados Unidos. Pagam pau para nós. Somos muito capazes. Permitam-se ser o povo e o país que podemos construir. Estamos entre os melhores do mundo. Estava entalado desde 2011, meu primeiro mundial, depois 2012. Olimpíada do quase. Depois do Rio, principalmente. Foi um grito de finalmente. Finalmente medalhista olímpico. Realizei meu sonho de 11 anos de idade. Não teria sido sem o suporte, amor e amizade de torcida de todo mundo está até agora do meu lado, que não abriu. Não teria sido sem a palavra de quem duvidou, também. Essa é para vocês."

Bruno também falou sobre a dificuldade nos últimos dias para se preparar para o duelo e revelou que não estava conseguindo dormir direito.

"Eu estou uma semana com dificuldade para dormir. Criançada mais nova sempre me pergunta o que eu faço para não ficar nervoso. Estou assim há muito tempo. Ela falou "eu te amo, vá ser feliz. Independente do que acontecer hoje, a gente vai ser feliz". E foi isso que eu pensei: em ser feliz. Mãe, te amo. Valeu muito a pena sair de casa em 2007. Pai, obrigado pela passagem só de ida quando eu quis sair de casa. Muita gente. Obrigada. São centenas de pessoa para agradecer pessoalmente. COB, Minas Tênis clube".