Publicado 02/08/2021 10:24

Foi por pouco, mas Rebeca Andrade não conseguiu subir ao pódio pela terceira vez nas Olimpíadas de Tóquio. Na final de altíssimo nível do solo, disputada na manhã desta segunda-feira, no Centro de Ginástica Ariake, a brasileira fez uma boa apresentação, mas acabou pisando com um dos pés fora do tablado após uma das acrobacias, o que prejudicou sua nota final e acabou a fazendo ficar em quinto lugar.

Por conta da falha, Rebeca recebeu a nota de 14.033. O ouro ficou com a americana Jade Carey, que somou 14.366. Vanessa Ferrari, da Itália, ficou com a prata, com 14.200, enquanto Mai Murakami, do Japão, e Angelina Melnikova, do Comitê Olímpico Russo, empataram com 14.166 e dividiram o bronze.



Apesar de ter ficado sem medalha no solo, Rebeca já marcou seu nome na história olímpica do Brasil. Com o ouro no salto e a prata no individual geral, ela conquistou a primeira medalha da ginástica brasileira e se tornou a primeira mulher a subir ao pódio duas vezes em uma mesma edição dos Jogos.