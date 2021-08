Alison e Álvaro são esperança de medalha no vôlei de praia - Divulgação/FIVB

Alison e Álvaro são esperança de medalha no vôlei de praiaDivulgação/FIVB

Publicado 02/08/2021 10:24

Tóquio - Na manhã desta segunda-feira (2), a dupla formada por Alison e Álvaro Filho bateu os mexicanos Rubio Cmargo e Gaxiola Levya por 2 sets a 0 (parciais de 21-14 e 21-13), e se classificou para as quartas de final de vôlei de praia masculino. Os brasileiros irão enfrentar na próxima fase a dupla da Letônia, que derrubou os favoritos a medalha, Bruno Schimidt e Evandro, também pelo placar de 2 a 0.

Com muita autoridade, Alison e Álvaro confirmaram o favoritismo contra a dupla do México numa partida em que vimos um espírito bem diferente da frustrante eliminação de Bruno e Evandro na madrugada de domingo para segunda-feira.

Publicidade

Campeão na Rio 2016 ao lado de Evandro, o "Mamute" segue sonhando com o terceiro pódio em Jogos Olímpicos. Alison e Álvaro Filho vão enfrentar Plavins e Tocs, dupla da Letônia, que já são pedra no sapato da delegação brasileira no vôlei de praia nos Jogos de Tóquio 2020. Os brasileiros são a maior esperança para manter pelo menos uma medalha olímpica desde 1996, ano em que a modalidade foi implementada nas Olimpíadas.