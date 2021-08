Abner Teixeira - AFP

Japão - O Brasil já sabe a cor da sua primeira medalha no boxe: é o bronze. Abner Teixeira foi derrotado na semifinal pelo cubano Julio la Cruz e não conseguiu se classificar para a final do pesos pesado. Como no boxe não há disputa do terceiro lugar, o brasileiro conquistou a medalha.

A luta contra o cubano foi muito equilibrada. Porém, nos três assaltos, a arbitragem acabou colocando o adversário de Abner como vencedor. O boxe brasileiro soma oito medalhas em olimpíadas. Servílio de Oliveira foi bronze no México-1968, depois Esquiva Falcão, Yamaguchi Falcão e Adriana Araújo subiram no pódio em Londres-2012. Robson Conceição foi campeão na Rio-2016.



Com o bronze de Abner, o Brasil já tem mais três medalhas garantidas no boxe. O peso médio Hebert Conceição e a peso leve Beatriz Ferreira estão nas semifinais em Tóquio.