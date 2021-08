Thiago Braz alcançou sua melhor marca na temporada com os 5m87 que garantiram o bronze olímpico - AFP

Thiago Braz alcançou sua melhor marca na temporada com os 5m87 que garantiram o bronze olímpicoAFP

Publicado 03/08/2021 10:01 | Atualizado 03/08/2021 10:40

Thiago Braz conquistou a sua segunda medalha olímpica. Após o ouro na Rio-2016, o brasileiro de 27 anos ficou com o bronze na Tóquio-2020 no salto com vara, ao alcançar 5m87, a sua melhor marca na temporada. O ouro ficou com o favorito e recordista mundial, o sueco Armand Duplantis (6m02) e a prata com o americano Cristopher Nilsen (5m97).

Mais uma vez o francês Renaud Lavinellie foi peça importante na disputa. Se na Rio-2016 era o favorito, mas ficou com a prata e se irritou com os brasileiros que torceram contra, na Tóquio-2020 o seu erro garantiu a medalha para Thiago Braz.

Publicidade

Com um problema físico nos dois tornozelos, Renaud Lavinellie se poupou durante toda a final. Ele alcançou 5m70 e não pulou os 5m80. Depois tentou uma vez os 5m87 e depois duas vezes os 5m92, mas não conseguiu ficou em oitavo lugar, abrindo caminho para o pódio do brasileiro.

Nesse momento, Thiago Braz também estava com 5m87, mas ficou à frente por ter errado menos tentativas: até então, precisou de dois saltos para superar 5m70 e 5m80, cada.

Publicidade

Já com o bronze garantido, Braz não conseguiu superar os 5m92 e terminou em terceiro. Ele ainda viu o sueco Armand Duplantis tentar e não conseguir superar o seu recorde olímpico conquistado na Rio-2016 (6m03).