Felipe dos Santos é o único representante do Brasil no decatlo em TóquioAFP

Publicado 04/08/2021 00:21

Tóquio - Na estreia do decatlo, modalidade composta por dez provas de atletismo, Felipe dos Santos foi o solitário representante do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Na noite desta terça-feira, o paulista, de 27 anos, iniciou a série com o quinto lugar nos 100m rasos e no salto em distância.

O quinto lugar na prova de velocidade foi confirmado com o tempo de 10s58, nos 100m. Na sequência, na prova de salto em distância, ele abriu a série com a marca de 6.99m. Já no segundo, 7.38m, seu melhor salto na temporada, que garantiu um lugar entre os sete melhores. No terceiro e último, ficou um pouco abaixo: 7.30m. Ele terminou a prova em quarto no grupo A.

Felipe Santos encerrou o primeiro dia de competição no arremesso de peso. No primeiro, alcançou a marca de 13.29m, 13.36m, na segunda. Na terceira, registrou 14.13m e e pulou do 11º lugar para o nono lugar na classificação geral.

Na manhã desta quarta-feira, o decatleta dará sequência à 'maratona'. Às 6h30, ele volta à cena para a prova do salto em altura. A partir das 9h38 é a vez dos 400m rasos. À noite, o paulista participa dos 110m com barreiras, a partir das 21h e, pouco depois, às 21h50, terá início a disputa do lançamento de disco.



A partir da madrugada de quinta-feira, Felipe dos Santos fecha a série com as provas de salto com vara (0h45), lançamento de dardo (7h15) e 1500m rasos (9h40).