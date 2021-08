Bia Ferreira - AFP

Publicado 05/08/2021 02:37

Japão - O Brasil irá brigar por uma medalha de ouro no boxe nas Olimpíadas de Tóquio. Nesta quinta-feira, Bia Ferreira venceu a finlandesa Mira Potkonen por decisão unanime dos juízes, e se garantiu na final do boxe na categoria peso leve (até 60kg).

Agora, Bia voltará ao ringue na madrugada de domingo, às 2h. Na decisão, a brasileira enfrentará a irlandesa Kellie Harrington, que foi campeã mundial em 2018.

Além de Bia, o Brasil tem mais duas medalhas garantidas no boxe. Abner Teixeira ficou com o bronze, enquanto Hebert Conceição lutará pela semifinal ainda nesta quinta, mas já tem no mínimo o terceiro lugar garantido.