Abner Teixeira - Jonne Roriz/COB

Abner TeixeiraJonne Roriz/COB

Publicado 06/08/2021 04:33

Japão - Abner Teixeira foi premiado nesta sexta-feira com a medalha de bronze por sua participação nas Olimpíadas de Tóquio. O brasileiro chegou à semifinal do peso pesado (até 91kg) no boxe, mas acabou derrotado. Na modalidade não há disputa pelo 3º lugar, o que o garantiu no pódio.

Além de Abner, David Nyika, da Nova Zelândia, também levou o bronze. O cubano Julio La Cruz, que derrotou Abner na semifinal, levou o ouro, e o russo Muslim Gadzhimagomedov, ficou com a prata.

Publicidade

O bronze conquistado por Abner é a primeira das três medalhas que o boxe garantiu ao Brasil nessas Olimpíadas. O país ainda disputará o ouro peso-médio masculino (até 75kg), com Hebert Conceição, e no peso leve feminino (até 60kg), com Bia Ferreira.