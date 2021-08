O canoísta baiano Isaquias Queiroz garante que tem fôlego guardado para buscar o ouro - Reprodução/Instragam

Japão - Isaquias Queiroz está muito perto de garantir mais uma medalha para o Brasil na canoagem. Na noite desta sexta-feira, o brasileiro voltou a ter um excelente desempenho nas águas do Canal Sea Forest, em Tóquio, durante a semifinal do C1 1000m e se garantiu na decisão da modalidade. Ele chegou na 1ª posição.

Isaquias fez uma excelente prova e, após assumir a liderança, não foi ameaçado pelos concorrentes. A prova trouxe ainda outro bom resultado para o brasileiro: o alemão Sebastian Brendel, atual campeão olímpico da prova, chegou em 7º lugar e ficou fora da decisão.

Com a classificação para a final, Isaquias está a um passo de conquistar sua quarta medalha olímpica. O canoísta baiano já faturou duas pratas, no C1 1000m e no C2 1000m, além de um bronze, no C1 200m, todas nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Agora, tentará buscar o primeiro ouro em Tóquio.