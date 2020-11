Vasco

Ao menos, a paz: com treinos no CT, o futebol do Vasco se distancia da conturbada política do clube

Time cruz-maltino vem treinando na Zona Oeste, a quilômetros de onde se dão os imbróglios nos bastidores do clube, em São Januário. Assim, tenta evoluir na temporada

Publicado 12/11/2020 16:06