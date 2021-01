Juninho meio-campo do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por MH

Publicado 12/01/2021 21:00

Prestes a completar 20 anos — no próximo dia 23 —, o volante Juninho começou a entrar no radar de clubes do Oriente Médio, que já fizeram algumas sondagens aos seus representantes. Titular do Vasco, o jogador é hoje um dos pontos de equilíbrio do time comandado por Vanderlei Luxemburgo. Existe uma boa chance de os gringos fazerem uma oferta nas próxima semanas, uma vez que a janela de transferências está ativa por lá.

Não é de agora que o mercado internacional observa o jogador. Antes de renovar com o Gigante da Colina, o Valladolid, da Espanha, Porto e Vitória de Guimarães, de Portugal, além do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, já estavam observando o volamte. A multa rescisória do jogador gira em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 199 milhões, na cotação da época para o exterior) e o vínculo tem duração até o fim de 2023.