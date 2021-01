Martín Benítez Rafael Ribeiro/Vasco

De acordo com informações do canal do YouTube "Atenção Vascaínos", o atleta tinha contrato com o clube argentino até o meio de 2022, porém, após o acerto com o Vasco, o vínculo foi prorrogado até o fim do ano que vem.

No acordo, ficou acertado que o clube argentino pode exercer a cláusula e solicitar a volta do camisa 10, caso receba uma proposta nos próximos seis meses. Em contrapartida, o Cruzmaltino terá a prioridade para igualar qualquer oferta. Caso contrário, será recompensando por um valor negociado entre as partes. Por 60% dos direitos de Benítez, o Independiente pede cerca de R$ 21 milhões.

Contratado em fevereiro de 2020, Benítez demorou a engrenar na Colina. Sob o comando de Ramon Menezes se firmou e caiu nas graças do torcedor. Técnico e dono de um passe, apresentou boa sintonia com o compatriota Germán Cano, dentro e fora de campo. Em 27 jogos com a camisa cruzmaltina, o apoiador marcou dois gols.