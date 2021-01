Gérman Cano Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 19:25

Rio - Principal destaque do Vasco na temporada, o atacante Germán Cano tem quase sempre o seu nome envolvido em supostas negociações com outros clubes. O canal do YouTube "Detetives Vascaínos" entrou em contato com o empresário do jogador, José Constâncio, e ele negou que o Corinthians tenha o procurado para falar sobre o atacante.

O agente afirmou que desde que Cano chegou ao Vasco, o jogador recebeu apenas uma sondagem do futebol do Mundo Árabe. O argentino, de 32 anos, tem contrato com o clube carioca até o final da atual temporada.



Sobre uma possível renovação, o agente afirmou que o Vasco e o jogador ainda não conversaram e que o foco das duas partes é evitar o rebaixamento da equipe no Brasileirão. Germán Cano defendeu o Vasco em 41 partidas na atual temporada. O jogador marcou 21 vezes, vestindo a camisa da equipe carioca.