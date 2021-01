Vasco encarou o Coritiba em São Januário Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 22:58 | Atualizado 16/01/2021 22:59

Rio - Após quatro pontos em dois jogos, o treinador Vanderlei Luxemburgo conheceu a sua primeira derrota sob o comando do Vasco em 2021. Em São Januário, a equipe carioca jogou com um a menos desde o primeiro tempo e acabou não resistindo ao Coritiba. O Coxa venceu por 1 a 0 e deixou a lanterna da competição para o Botafogo, que neste domingo encara o Santos, na Vila Belmiro.

O resultado fez o Cruzmaltino estacionar nos 31 pontos. No entanto, a equipe carioca não corre risco de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, porque o Bahia só irá encarar o Corinthians no próximo dia 28, em partida adiada.

O Vasco voltará aos gramados na próxima quarta-feira. O adversário será o Bragantino, fora de casa, às 21h30. Já o Coritiba, que chegou aos 25 pontos, vai enfrentar o Fluminense, no mesmo dia, no Couto Pereira, às 20 horas.



Atuando em casa, o Vasco começou a partida contra o Coritiba tendo muitas dificuldades. A equipe paranaense mostrou uma postura diferente das últimas partidas e dificultou bastante o clube carioca. Sem conseguir criar, o Cruzmaltino passou a dar espaço para os visitantes pressionarem.

Aos 29 minutos, as coisas se tornaram ainda mais complicadas para o Vasco. Henrique acertou o braço em Sarrafiore. Após intervenção do VAR, o lateral-esquerdo cruzmaltino acabou sendo expulso, deixando a equipe carioca em desvantagem numérica em São Januário.

Cinco minutos depois, o Coxa chegou pela primeira vez com perigo na área vascaína. A equipe visitante veio avançando pelo lado esquerdo, meio que aos trancos e barrancos e a bola acabou sobrando para Neílton, que finalizou para boa defesa do goleiro Fernando Miguel.

Aos 38 minutos, o Vasco respondeu. Após cruzamento pela esquerda de Léo Gil, Cano fecha na primeira trave, mas acabou cabeceando sem direção. Cinco minutos depois, o Coritiba acabou abrindo o placar. Hugo Moura finalizou após a defesa vascaína não conseguir afastar e bola morreu no gol de Fernando Miguel.

Atrás do placar, o Cruzmaltino quase empatou antes do intervalo. Léo Gil cobrou falta e Cano subiu sozinho para cabecear, o goleiro Wilson apareceu e fez uma grande defesa para evitar o gol dos cariocas.

O Vasco voltou para o segundo tempo com duas mudanças. Benítez e Caio Lopes entraram nas vagas de Talles e Juninho. Com a vantagem no placar, o Coritiba recuou, mas o Cruzmaltino tinha muita dificuldades para criar oportunidades de gol.

Aos 21 minutos, o Cruzmaltino chegou pela primeira vez com algum perigo depois do intervalo. Léo Matos recebeu pela direita, trouxe para o meio e finalizou para boa defesa do goleiro Wilson. Aos 36 minutos, o Coxa respondeu com finalização de Luiz Henrique, que obrigou Fernando Miguel a fazer bela defesa.

Apesar de buscar mais o jogo na segunda etapa, o Vasco não conseguiu buscar o empate. Cano ainda teve uma grande chance no fim, mas Wilson fez bela defesa. Melhor para o Coritiba, que conseguiu um importante resultado na luta contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 CORITIBA

Estádio: São Januário (Rio)

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Cartões Amarelos: Léo Mattos (VAS), Nathan Ribeiro (COR), Nathan Silva (COR), Bruno Gomes (VAS)

Cartões Vermelhos: Henrique (VAS)

Gols: Hugo Moura (COR)

VASCO: Fernando Miguel, Léo Matos (Cayo Tenório), Werley, Castan, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil (Gabriel Pec), Juninho (Benítez), Yago Pikachu (Neto Borges), Talles (Caio Lopes) e Cano / Treinador: Vanderlei Luxemburgo

CORITIBA: Wilson, Natanael, Nathan Ribeiro, Sabino (Henrique Vermudt) e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Bueno (Ramón Martínez) e Sarrafiore (Luiz Henrique); Pablo Thomaz (Ricardo Oliveira) e Neilton (Jonathan)/ Treinador: Gustavo Morínigo