Vasco e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro no estádio de São Januário Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 10:30 | Atualizado 17/01/2021 12:12

Rio - Sem tempo para lamentações! É assim que o treinador Vanderlei Luxemburgo encarou a derrota do Vasco por 1 x 0 na noite deste sábado, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Para o técnico, o time deve sentir o resultado negativo, mas já tem que virar a página e pensar no seguimento da competição.

"Eu acho você disputar um confronto direto, em casa, se meus jogadores chegam no vestiário sorrindo, eles tomariam um esporro. Tem que sentir a derrota, mas agora tem que levantar a cabeça e saber que a competição continua. O time tem treinado, tem se motivado. Não queríamos perder, mas o futebol é dessa forma. Você pode perder, pode ganhar de repente até um clássico", disse Luxa.

Publicidade

A derrota para o Coritiba inflige diretamente na luta contra o rebaixamento, e para Luxemburgo, o time não fez uma atuação que convencesse.

"Era um confronto direto. O prejuízo é que perdemos para um adversário que está lá embaixo na tabela. E com uma vitória hoje avançaríamos para 35 pontos e ficaríamos muito próximos do nosso objetivo inicial. Não tivemos uma atuação convincente. O segundo tempo, com um jogador a menos, a equipe se dedicou, correu bastante, mas não foi o suficiente para conseguirmos o resultado. Mas é uma situação que poderia acontecer. Vamos ter que buscar esse resultado negativo em casa de outra maneira", lamentou.

Publicidade

Com o resultado, o Vasco está em 15º com 32 pontos e pode voltar a zona da degola caso Fortaleza e Bahia vençam seus jogos. O Cruzmaltino volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Bragantino, em São Paulo.