Vasco perdeu em casa Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 13:02

Rio - A derrota para o Coritiba fez o Vasco estacionar na tabela e ver o risco de rebaixamento aumentar no Brasileiro. O resultado fez a equipe carioca pular de 16% para 25% de possibilidades de jogar a Série B na próxima temporada, de acordo com os cálculos do matemática Tristão Garcia, expostos no portal "Infobola".

O Cruzmaltino tem ainda nove jogos até o fim do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Coritiba foi um confronto direto na luta contra a degola. O Coxa pulou da lanterna para a penúltima colocação do Brasileiro. A equipe paranaense tem 25 pontos, enquanto o Vasco tem 31.



O Vasco voltará aos gramados na próxima quarta-feira. O adversário será o Bragantino, fora de casa, às 21h30. Já o Coritiba, que chegou aos 25 pontos, vai enfrentar o Fluminense, no mesmo dia, no Couto Pereira, às 20 horas.