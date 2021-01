Campello garantiu que a transição presidencial será tranquila Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 19:31 | Atualizado 18/01/2021 19:31

Rio - A data da posse de Jorge Salgado no Vasco segue sobre indefinição e nesta segunda-feira, tem um novo capítulo. No fim da tarde, o presidente Alexandre Campello enviou um ofício para o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Romay, determinando que a cerimônia e a eleição do conselho, ocorram como determina o estatuto do clube, ou seja, até a próxima sexta.

Campello também alertou que caso a convocação não seja feita ainda nesta segunda, ele mesmo escolherá a data da posse do novo mandatário e a eleição do Deliberativo.

Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, convocou no último sábado a solenidade de posse de Salgado para a próxima segunda-feira, dia 25. Porém, o estatuto do Vasco diz que o evento deve ocorrer na primeira semana da segunda quinzena de janeiro.

No mesmo documento, Campello sugere que a votação para a diretoria do Conselho seja feita de forma híbrida, por conta da covid-19. Também citou que já fez um contrato com empresa Tafner para coordenar o evento.