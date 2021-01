Há seis jogos sem marcar, Cano é a esperança do Vasco para voltar a vencer no Brasileiro e deixar o Z-4 RAFAEL RIBEIRO

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 23/01/2021 17:45

Rio - Imagine o poderio de uma dupla de ataque formado pelo argentino Germán Cano e o 'liso' Keno. Com Vasco e Atlético-MG, adversários deste sábado, às 21h, em São Januário, com objetivos distintos na competição, os dois atacantes são peças-chave na reta final do Campeonato Brasileiro. De volta ao Z-4, o Cruzmaltino conta com o fim do jejum de seis jogos do camisa 14 para voltar a respirar na tabela. Na perseguição aos líderes, o Galo deposita a mesma confiança no atacante baiano, que não marca há oito rodadas.

Com 21 gols marcados em 2020, sendo 14 no Brasileiro, Cano foi o principal nome do Vasco. Em busca do primeiro gol na temporada, o argentino não balança as redes desde o dia 13 de dezembro, no clássico com o Fluminense, que terminou empatado em 1 a 1.

Publicidade

Dono do segundo melhor ataque da competição ao lado do Flamengo, com 52 gols, o Galo contou com a valiosa ajuda de Keno, autor de dez deles. No entanto, o jejum do baiano é maior do que o de Cano. Há oito rodadas sem marcar, ou dois meses, ele fez o último gol no empate, por 2 a 2, com o Ceará. O detalhe é que Keno perdeu dois pênalti na sequência do Brasileiro contra Botafogo e Athletico-PR.

Em 17º lugar, com 32 pontos, o Vasco ignora a disputa do Atlético-MG, quarto colocado, com 54 pontos, pelo título e promete uma mudança de postura para voltar a vencer, após acumular duas derrotas seguidas, e deixar o temido Z-4.