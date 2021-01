Vasco luta contra o rebaixamento Dhavid Normando/Futura Press/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 10:41

Rio - A vitória sobre o Atlético-MG fez o Vasco respirar no Brasileiro, porém, ainda falta para o alívio cruzmaltino. Com a vitória do Sport sobre o Bahia e o surpreendente resultado positivo do Goiás frente ao Santos, o risco de rebaixamento cruzmaltino pulou de 18% no sábado para 21% no último domingo. As informações são do portal "Infobola".

No momento, a equipe carioca está fora da zona de rebaixamento com 35 pontos. Porém, ainda há o confronto direto do Vasco contra três equipes que estão atrás dele na tabela. O Cruzmaltino encara o Goiás, o Fortaleza e o Bahia.



A luta contra o rebaixamento vem se intensificando. Botafogo e Coritiba estão em situação mais delicada. O Glorioso tem 99% de risco de degola, o Coxa tem 98%. Depois vem o Goiás com 88%. O Bahia tem 42%, o Fortaleza tem 30%, enquanto o Sport aparece com 21%.