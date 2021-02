Flamengo venceu o Corinthians Marcello Dias

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 12:50 | Atualizado 15/02/2021 12:53

Rio - O Flamengo voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro, porém, as suas possibilidades de título no Brasileiro diminuíram. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o clube carioca caiu de 40% para 32% de chances de levantar a taça do campeonato nacional.

O Internacional, que lidera a competição, com um ponto a mais que o Flamengo, tem 67% de possibilidades de ser campeão. Além das duas equipes, o São Paulo ainda tem remotas chances de ser campeão. Apenas 1%.



Flamengo e Internacional se enfrentam na próxima rodada. Em caso de vitória do Colorado, a equipe gaúcha encerrará um jejum de 42 anos sem ser campeã brasileira. Caso o clube carioca vença, ele assume a liderança e ficará a uma vitória de conquistar o título pela segunda vez seguida.