Adriano e Gustavo Torres Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 14:12

Rio - O atacante Gustavo Torres, de 24 anos, utilizou o seu perfil oficial no Instagram para postar uma foto ao lado do ídolo do Flamengo, Adriano. Os dois aparecem em clima descontraído e o colombiano sinalizou que o encontro foi na cidade do Rio de Janeiro.

Publicidade

Após a foto, muitos vascaínos criticaram Gustavo Torres, afirmando que o atacante estava em aglomeração o ídolo rubro-negro. O jogador não vem recebendo oportunidades desde que Vanderlei Luxemburgo chegou ao Cruzmaltino. A sua última atuação foi contra o Athletico-PR no dia 27 de dezembro.



O atacante tem contrato com o Vasco até o fim de 2021, porém, a sua permanência não é certa. Ao todo, Gustavo Torres atuou em 11 partidas e não fez nenhum gol com a camisa cruzmaltina.