Cano e Benítez Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 15:54 | Atualizado 25/01/2021 16:18

São Paulo - Nesta terça-feira, Palmeiras e Vasco se enfrentam em São Paulo, às 20 horas, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Não tem nada de errado com a frase anterior, de fato, o dia 26 de janeiro de 2021 é a data marcada para a partida entre as duas equipes. A partida foi adiada e será disputada na reta final do Brasileiro.

Caso tivesse acontecido no começo de agosto, quando o Brasileiro se iniciou, Vanderlei Luxemburgo estaria comandando o Palmeiras. No entanto, muita coisa mudou desde lá, o Verdão demitiu o professor, que hoje comanda o Vasco, e contratou o português Abel Ferreira, que levou a equipe paulista até a decisão da Copa do Brasil e da Libertadores.

As duas equipes lutam em partes opostas na tabela. O Vasco, que está buscando fugir do rebaixamento, vem de vitória importante contra o Atlético-MG. Para vencer mais uma equipe do G-6, o Cruzmaltino aposta na dupla formada por Cano e Benítez. Os argentinos se destacaram contra o Galo. A equipe de Luxa deverá ir para campo com: Fernando Miguel; Léo Matos, Leandro Castán, Marcelo Alves e Henrique; Léo Gil, Bruno Gomes e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno e Germán Cano.

O Verdão faz a sua última partida antes da final da Libertadores, que acontece no próximo sábado, no Maracanã contra o Santos. No Brasileiro, a equipe de Abel Ferreira ainda tem chances de título, embora, o Internacional tenha conseguido abrir uma distância de 11 pontos. Caso vença o Vasco, o Verdão poderá reduzir para oito pontos a diferença para o Colorado.