De volta ao Palmeiras, Felipe Melo se esforçou para diminuir o espaço de Cano, autor de 13 gols no Brasileiro César Greco/Palmeiras

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 21:57

São Paulo - Na contabilidade vascaína, cada ponto conquistado é importante para assegurar a permanência na elite do futebol brasileiro. No empate de 1 a 1 com o Palmeiras, escalado com o time reserva, nesta terça-feira, o Vasco cumpriu seu objetivo na visita ao Allianz Parque. Com um belo gol de falta de Benítez, o Cruzmaltino, agora com36 pontos, subiu para o 14º lugar, mas ainda não conseguiu a desejada arrancada para sair da zona da confusão. Domingo, o Bahia será o adversário em São Januário.

A aguerrida vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG,, vivo na disputa do título brasileiro e com investimento de mais de R$ 180 milhões em reforços em 2020, foi a demonstração do peso da camisa cruzmaltina na decisiva reta final do Brasileiro. Focado na final da Libertadores contra o Santos, sábado, às 17h, no Maracanã, o Palmeiras não facilitou a missão do Vasco, com reservas do peso de Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Lucas Lima em campo.

Publicidade

Com o fôlego renovado pela escalação de promessas como Lucas Esteves e Gabriel Silva, o Palmeiras fez valer o mando de campo. Após as derrotas para Flamengo e Ceará, o Verdão, mesmo credenciado pela presença nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, buscou uma reação. Escalado no lugar do capitão Leandro Castan, poupado, Ricardo Graça teve trabalho para encaixar a marcação ao lado de Marcelo Alves.

Foi uma pressão de tirar o fôlego. Depois da boa chance desperdiçada por Felipe Melo, Fernando Miguel evitou o pior nas finalizações de Scarpa e Breno Lopes. Com a defesa desarrumada, Breno Lopes ganhou na velocidade de Graça e, dentro da área, chutou cruzado para abrir o placar, aos 30 minutos.

Publicidade

Previsível na transição e com Benítez bem marcado, o Vasco, após o gol anulado de Léo Matos, impedido, no início do jogo, respondeu na bola parada com um belo gol de falta de Benítez, aos 34 minutos. O empate trouxe alívio, mas não não mascarou os problemas ofensivos do Vasco. Distantes, Pikachu e Talles Magno sobrecarregaram o camisa 10 e deixaram Cano, autor de 13 gols no Brasileiro, isolado na frente.

Com a entrada de Carlinhos e Gabriel Pec, justamente no lugar de Pikachu e Talles, Vanderlei Luxemburgo tentou corrigir o problema. Responsável pelo lançamento, no início de 2020, de algumas das promessas do Palmeiras em ação, usou o conhecimento sobre o rival ao seu favor.

Publicidade

Gabriel Pec entrou bem. Com velocidade, respondeu positivamente à expectativa de Luxa. Na melhor jogada, obrigou Jailson a realizar uma difícil defesa numa bomba de fora da área. Mas Cano continuava à esperada da bola perfeita. Que não chegou. Pela demora em reagir, o resultado foi justo em São Paulo.

Local: Allianz Parque, São Paulo

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Gols: 1º tempo - Breno Lopes (30 minutos) e Benítez (34 minutos). 2º tempo -

Cartões amarelos: Kuscevic; Benítez

Público: Jogo com os portões fechados



Palmeiras: Jailson, Mayke, Kuscevic, Empereur e Renan; Felipe Melo (Patrick de Paula), Gustavo Scarpa e Lucas Lima (Vanderlan); Breno Lopes (Gabriel Veron), Lucas Esteves e Gabriel Silva (Fabrício). Técnico: Abel Ferreira.



Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos (Cayo Tenório), Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes, Leonardo Gil (Andrey) e Benítez (Vinícius); Yago Pikachu (Carlinhos), Talles Magno (Gabriel Pec) e Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo