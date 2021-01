Após o descanso no empate com o Palmeiras, Leandro Castan volta ao Vasco contra o Bahia Divulgação

Rio - A ausência de Leandro Castan na escalação divulgada pela assessoria de imprensa do Vasco, poucos minutos antes de a bola rolar contra o Palmeiras, terça-feira, no Allianz Parque, surpreendeu o torcedor. Apesar da necessidade de vencer para se distanciar da zona de rebaixamento, Vanderlei Luxemburgo, à espera de um adversário com muitos reservas em ação, devido à final da Libertadores, decidiu poupar o capitão, que foi substituído por Ricardo Graça, visando o chamado duelo de seis pontos contra o Bahia, domingo, em São Januário.

"Leandro Castan não é nenhum menino. Ele teve um jogo intenso contra o Atlético-MG e temos uma decisão contra o Bahia no domingo. Entrei com Ricardo Graça, que é um jogador que gosto muito. Então Castan está guardado para domingo", destacou Luxa.

Com o importante ponto conquistado em São Paulo, o Vasco subiu uma posição, ocupando agora o 14º lugar, com 36 pontos, quatro a mais do que o Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento, em 17º, com 32 pontos. Com força máxima, o Cruzmaltino terá a chance de abrir uma valiosa vantagem e reduzir ainda mais a chance de queda, hoje calculada em 20%, segundo o site 'Infobola'.