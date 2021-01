Gabriel Pec, ao lado de Bruno Gomes, outra cria da Colina, mostra o valor da base do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 27/01/2021 16:40

Rio - Gabriel Pec é a bola da vez na Colina. A boa atuação no empate com o Palmeiras, em 1 a 1, no Allianz Parque, confirmou às expectativas de Vanderlei Luxemburgo sobre a evolução do meia-atacante, promovido da base pelo próprio treinador em 2019. O 'Filé de Borboleta', apelido usado por Luxa ao citar a promessa, foi reintegrado a pedido do comandante após a destacada participação na conquista da Copa do Brasil Sub-20. Aproveitando cada minuto recebido, Pec pode ser a novidade contra o Bahia, em confronto direto na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

Em má fase, Talles Magno corre o risco de perder a posição. Apesar da confiança de Luxa no futebol do camisa 11, a preservação do atacante, cobrado pelo torcedor nas redes sociais pelo futebol apresentado em 2019, pode ser a deixa para a entrada de Gabriel Pec. Em poucos minutos em campo contra o Palmeiras, ele deu velocidade ao contra-ataque, melhorou a aproximação com Cano e aumentou o poder de fogo, com uma boa finalização de fora da área. Atento à promissora safra da base, Luxa mantém a cautela.

"O futebol é assim. Eu coloco Pec para jogar. Caso ele não vá bem em dois jogos e vocês (imprensa) vão falar que não deu certo. Essas coisas acontecem naturalmente. Pec vai buscar o espaço dele sem ninguém forçar nada. O que não podemos perder um jogador e ganhar outro. Aí a coisa fica complicada. Tem que ter calma para não queimarmos jogadores que tem potencial", avaliou Luxa.

Após bancar a promoção de promessas como Patrick de Paula quando esteve à frente do Palmeiras, em 2020, o treinador não teme repetir a dose na Colina, mas não pretende queimar etapas. Afinal, foi o próprio Luxa que pinçou Talles Magno e Gabriel Pec da base em 2019. Em 14º lugar, com 36 pontos, quatro a mais do que o Bahia, 17º, com 32, o Vasco promete fazer o dever de casa no confronto de domingo, às 16h, em São Januário, sem queimar ou abrir mão da qualidade de suas joias.