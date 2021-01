Cano não comemora gol pelo Vasco há cinco jogos, maior jejum desde que chegou PAULO SÉRGIO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 17:53

Rio - Artilheiro do Vasco e responsável por 50% dos gols na temporada, Germán Cano vem atingindo ótimos números pelo Cruzmaltino. Com os dois gols marcados diante do Atlético-MG, no último sábado, o argentino chegou ao 27º tento e se tornou o maior goleador vascaíno em uma mesma temporada desde 2012, quando Alecsandro deixou a sua marca 26 vezes.

Ex-atacante e comentarista da Globo, Walter Casagrande rasgou elogios ao centroavante argentino durante o Seleção SporTV desta quarta-feira. Para Casão, Cano se destaca pelo bom posicionamento e na rapidez na definição das jogadas.

"É um dos melhores centroavantes que vi nos últimos tempos. Ele finaliza muito rápido, você vê que ele é diferente da maioria dos atacantes. A bola chega na área e o Cano não dá tempo para o zagueiro fechar o espaço. Na maioria das vezes ele bate de primeira. Quando domina, domina para bater no gol", disse Casagrande.