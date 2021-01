Jorge Salgado se compromete a zerar as dívidas com jogadores e funcionários até abril Divulgação

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 29/01/2021 17:59 | Atualizado 29/01/2021 18:04

Rio - Em clima de decisão para a 'decisão' contra o Bahia, domingo, às 16h, em São Januário, os jogadores do Vasco receberam um estímulo a mais na batalha pela permanência na Primeira Divisão do Brasileiro. A diretoria cumpriu a promessa e quitou nesta sexta-feira o integralmente o salário de novembro (CLT e direitos de imagem), assim com os demais funcionários do clube.

Com a folha de dezembro e o 13º de 2020 em aberto, a nova diretoria trabalha para quitar todos os atrasados, com jogadores e funcionários até abril. Em visita a São Januário, no início da semana, o presidente Jorge Salgado conversou com os colaboradores no ginásio de São Januário e reiterou o cumprimento da meta, que faz parte do 'plano dos 100 primeiros dias de gestão'. O vice geral, Carlos Roberto Osório, e o CEO, Luiz Mello, participaram do encontro.

"Estamos viabilizando recursos para o pagamento de uma folha de funcionários e atletas até o fim da semana. Vamos trabalhar duro acabar com a vergonha dos salários atrasado", postou Salgado.

Com folha de pagamento na casa dos R$ 4 milhões, apenas com o departamento de futebol. O custo mensal do total do clube, incluindo o pagamento de impostos, acordos e demais compromissos, é de aproximadamente R$ 12 milhões, colo revelou Alexandre Campello, antecessor de Jorge Salgado na presidência do clube.

Depois do descontraído churrasco, embalado pela trilha sonora de samba, promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, os jogadores comemoram a diminuição da dívida com Vasco, um importante incentivo para o confronto com o Bahia, 17º colocado, com 35 pontos, e concorrente direto do Cruzmaltino, 14º, com 36, na luta contra o rebaixamento para a Série B.

