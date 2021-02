Leonardo Gil Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 01/02/2021

Rio - O meia nascido na Argentina e naturalizado chileno, Leonardo Gil, concedeu uma entrevista ao jornal "As Chile" e falou a respeito da experiência que vem tendo no futebol brasileiro. No Vasco desde outubro de 2020, o atleta ressaltou a tradição do clube de São Januário.

"Estou feliz, defendo um grande clube, jogo em um campeonato muito bom e vivo em um país muito bonito. Eu e minha família estamos muito felizes por esse momento", afirmou o meia, que vem sendo titular do Vasco, nos últimos jogos.

O jogador, de 29 anos, também fez muitos elogios ao treinador Vanderlei Luxemburgo. Léo Gil falou sobre o passado vitorioso do técnico que dirige o Vasco.



"Estou aprendendo muito. Luxemburgo tem muitos títulos do Brasileiro, dirigiu o Real Madrid, a seleção brasileira. Ele tem muito prestígio e nos aconselha todos os dias. É preciso aproveitar isso", opinou.