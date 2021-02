Benítez sofreu uma dura entrada de Gregore, que, ao contrário de Castan, não foi expulso Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 19:46

Rio - 'Dois pesos e duas medidas'. Essa é a unânime avaliação do Vasco sobre a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio no empate sem gols com o Bahia, domingo, em São Januário. À espera de uma posição, o Cruzmaltino, em documento assinado pelo presidende Jorge Salgado, protocolou nesta segunda-feira um protesto contra a atuação da equipe de toda arbitragem e do VAR da CBF. No ofício, a diretoria solicita reunião com a Comissão Nacional de Arbitragem da entidade.

Incomodado com a 'interferência' da arbitragem num confronto direto na briga pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, Vanderlei Luxemburgo não questionou a expulsão de Leandro Castan, após a imprudente dividida com o goleiro Douglas, mas cobrou o mesmo critério em entradas violentas contra seus comandados ao longo dos 90 minutos. A 'solada' de Gred sobre Benítez foi muito questionada.

"Eu acho que o juiz acertou a expulsão do Castan. Foi uma imprudência. Não teve a intenção. Mas a imprudência se mostrou. Mas antes do lance do Castan, o arbitro fechou os olhos quando o Gregore deixa a bola seguir e acerta a perna do Benitez. Se o Castan merecia ser expulso por imprudência, acho que o Gregore também deveria ser expulso. Acho que são dois pesos e duas medidas", avaliou Luxa.



Com o ofício protocolado na CBF, o Vasco tem o objetivo de apresentar evidências de falha da interpretação da arbitragem, com fotos e vídeo, nas três jogadas destacadas abaixo:



a) último lance do primeiro tempo, quando o atleta Juninho Capixaba finaliza no gol e calça, sem intenção (assim como o lance da expulsão de Leandro Castán, que não teve intenção) - o atleta Marcelo Alves, com as travas da chuteira na altura da panturrilha;



b) lance do segundo tempo, onde o goleiro Douglas comete falta dentro da área no atleta vascaíno Léo Matos, mas o árbitro alega que a bola já havia ultrapassado a linha de fundo e, por isso, não teria havido penalidade máxima, apontando para escanteio (as imagens que o Clube dispõe mostram que a bola não havia saído completamente).



c) aos 25 minutos do segundo tempo, o lance em que o atleta vascaíno Martín Benítez sofre uma entrada violenta do atleta Gregore, que atinge a parte superior da coxa, já com a bola totalmente fora de disputa. Inconcebível o VAR não ter chamado o lance para revisão e consequente expulsão do atleta do Bahia.