Henrique Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 13:39

Rio - O Vasco pode ter um desfalque para a partida contra o Internacional, neste domingo, às 16 horas, em São Januário. Com um trauma no tornozelo esquerdo, o lateral-esquerdo Henrique é dúvida para o duelo. O jogador está fazendo tratamento intensivo no clube carioca.

Revelado na base do Cruzmaltino e profissional desde 2013, o jogador retomou a posição de titular com o retorno de Vanderlei Luxemburgo. Em 2021, o jogador só desfalcou o Cruzmaltino na goleada sofrida contra o Bragantino, porque ele estava suspenso, após ter sido expulso contra o Coritiba.

Publicidade

Caso não tenha condições de jogo, Henrique deverá ser substituído por Neto Borges. O lateral-direito Léo Matos retorna contra o Colorado e Castan e Ricardo devem formar a zaga, já que Marcelo Alves está suspenso para o próximo jogo.