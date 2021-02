Vasco foi derrotado pelo Inter Divulgação / Internacional

Por Pedro Logato

Publicado 14/02/2021 18:06 | Atualizado 14/02/2021 18:08

Rio - A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro fica mais dramática a cada dia. Em partida com decisões polêmicas da arbitragem, o Internacional levou a melhor e derrotou o Cruzmaltino por 2 a 0. Com um gol no começo da partida e outro no fim, o Colorado manteve a liderança faltando duas rodadas para o término do Brasileiro. O Cruzmaltino segue na zona de rebaixamento da competição.

A equipe carioca ainda teve uma penalidade desperdiçada por Germán Cano, quando o jogo ainda estava empatado. Na próxima rodada, o Vasco encara o Corinthians, em São Paulo, no próximo domingo. O Internacional vai encarar o Flamengo, no mesmo dia, no Maracanã, em jogo que pode definir o campeão do Brasileiro.

O Internacional começou a partida em São Januário marcando pressão no campo defensivo do Vasco. Aos quatro minutos, o Colorado perdeu uma grande oportunidade. Após erro de saída de bola da equipe carioca, os gaúchos foram triangulando e a bola sobrou para Yuri Alberto, dentro da área, o atacante finalizou para grande defesa do goleiro Fernando Miguel. Dois minutos depois, outra oportunidade. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou limpa para Maurício, que finalizou para fora.

Aos nove minutos, o Internacional abriu o placar. Após cobrança de falta, Rodrigo Dourado subiu mais que a defesa do Vasco e cabeceou para marcar. A posição do jogador do Colorado era bastante polêmica. O árbitro Flávio Rodrigues esperou a análise do VAR para validar o gol colorado, já que havia suspeita de impedimento, mas a equipe que comanda o árbitro de vídeo percebeu um problema com o programa que traça as linhas na imagem. O árbitro decidiu sem o monitor. A CBF avisou que vai se posicionar após o jogo.

Mesmo com a vantagem no placar, o Internacional seguiu superior na partida. Com uma marcação muito forte, os colorados dificultavam muito a saída de bola do Vasco. Porém, a pressão inicial foi reduzida e o clube gaúcho já não criava tantas oportunidades no confronto.

A partir dos 30 minutos, o Internacional reduziu um pouco o seu ritmo e o Vasco conseguiu ocupar um pouco mais o campo de ataque. Porém, havia muita dificuldade de criação para a equipe carioca. Os únicos lances que o Cruzmaltino conseguia minimamente pressionar eram em lances de bola parada.

A volta do intervalo começou com clima quente em São Januário. Antes do reinício do jogo, Moisés e Léo Gil se estranham no centro do gramado. Os jogadores das duas equipes apareceram para apartar a confusão.

O Vasco voltou com uma postura diferente no segundo tempo. Aos nove minutos, o Cruzmaltino teve uma boa oportunidade. Léo Matos fez boa jogada e cruzou para cabeçada de Thalles Magno, que assustou o Colorado. Aos 17 minutos, o Cruzmaltino finalizou mais uma vez, desta vez, com Carlinhos e a bola passou perto do gol de Lomba.

Aos 33 minutos, mais um lance polêmico. Cano caiu dentro da área, após lance com Cuesta. A arbitragem marcou pênalti. Após a recomendação do VAR para que o lance fosse revisto, a arbitragem confirmou a penalidade. Na cobrança, o argentino bateu muito mal e finalizou para fora.

Aos 42 minutos, o Vasco voltou a chegar com perigo. Léo Mattos foi no fundo e tocou atrás para Martín Benítez. O argentino levou para a perna esquerda e finalizou para fora, assustando o goleiro Lomba. Cinco minutos depois, Cano teve uma grande chance e finalizou para grande defesa do goleiro do Internacional. Porém, o lance foi invalidado.

Aos 50 minutos, a lei do ex deu a sua cara em São Januário e sacramentou a vitória dos gaúchos. Thiago Galhardo aproveitou o erro da saída de bola do Vasco e finalizou para fazer o segundo gol da equipe do Beira-Rio na partida.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 2 INTERNACIONAL

Estádio: São Januário (SP)

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Cartões Amarelos: Bruno Gomes (VAS), Mauricio (INT), Rodinei (INT), Víctor Cuesta (INT) e Moisés (INT), Marcelo Lomba (INT)

Cartões Vermelhos: -

Gols: Rodrigo Dourado (INT) e Thiago Galhardo (INT)

VASCO: Fernando Miguel, Léo Matos (Yago Pikachu), Ricardo, Leandro Castan e Henrique (Neto Borges); Léo Gil, Bruno Gomes (Juninho), Carlinhos e Benítez; Talles Magno e Cano / Treinador: Vanderlei Luxemburgo

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Johnny), Edenílson, Praxedes (Nonato) e Maurício (Rodrigo Lindoso); Caio (Thiago Galhardo) e Yuri Alberto (Peglow) / Treinador: Abel Braga