Por O Dia

Publicado 14/02/2021 18:56 | Atualizado 14/02/2021 19:56

Rio - O Vasco irá tentar anular a partida entre a equipe carioca contra o Internacional, neste domingo, em São Januário. O motivo é a a pane do VAR no primeiro gol do clube gaúcho marcado por Rodrigo Dourado. A equipe carioca foi derrotada por 2 a 0 pelo líder do Campeonato Brasileiro.

Dourado abriu o placar logo após o começo do primeiro tempo. Após alguns minutos de indefinição da arbitragem o lance foi invalidado. A equipe que comanda o VAR percebeu um problema com o programa que traça as linhas no vídeo e determina se o lance estava ou não irregular. Com o erro na tecnologia, a decisão foi do árbitro da partida Flávio Rodrigues, sem a ajuda da cabine.

O regulamento da CBF determina que, caso o VAR não possa ser acionado durante uma partida, cabe à arbitragem a decisão sobre a validade ou não do lance em questão. A arbitragem da partida neste domingo optou por manter a decisão assinalada pelo campo de jogo.



Com o resultado, o Vasco permaneceu na zona de rebaixamento do Brasileiro faltando dois jogos para o fim da competição. O Cruzmaltino ainda enfrenta o Corinthians, em São Paulo, e o Goiás, em São Januário, para tentar reverter a situação.

Confira a nota oficial do Vasco:

"O Club de Regatas Vasco da Gama entrará com um pedido de anulação da partida contra o Internacional, neste domingo (14), em São Januário, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Em ofício, assinado pelo presidente Jorge Salgado imediatamente após o término do confronto, e anexado à súmula do jogo, o Vasco afirma que o “VAR disfuncional não anula gol do Internacional em flagrante impedimento”.



“O que presenciamos hoje em São Januário foi mais uma repetição do ultraje que tem sido a atuação da arbitragem da CBF em nossas partidas. Pediram para retirarem uma câmera da Vasco TV, ‘descalibraram’ a linha e ironizaram nosso treinador dizendo que avaliariam as imagens ‘de casa’. Já são 18 apitos contra o Vasco, em uma disparidade desrespeitosa em relação a qualquer outro time da competição. Estou acionando a CBF por telefone hoje para uma reunião esclarecedora. Vamos requerer na justiça desportiva a anulação desse jogo”, declara Jorge Salgado.



O jurídico do Vasco já está reunindo todas as informações pertinentes para acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e buscar os direitos do Clube."