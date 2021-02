Renata Fan Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 11:00

Rio - Torcedora do Internacional, a apresentador da Band, Renata Fan, falou as respeito das polêmicas envolvendo a partida contra o Vasco, em São Januário. Ela minimizou as reclamações vascaínas a respeito do primeiro gol do Colorado. Na opinião dele, Rodrigo Dourado tinha condição legal.

“Está claro que o Cuesta era o único impedido, e não o Dourado. Iria ser fácil com o VAR. É uma pena o VAR não funcionar, isso não pode acontecer ainda mais agora, mas a Fifa, e não é nem a CBF, diz que nestas situações vale a decisão do campo”, opinou.

No entanto, a penalidade marcada em cima de Germán Cano, que por pouco não custou a vitória colorada foi motivo de críticas e reclamação da apresentadora. Na cobrança, o argentino perdeu. O Internacional acabou ampliando no fim e vencendo o jogo por 2 a 0.



"“Não consigo entender como o árbitro marcou. E é aquele velho ditado: pênalti mal marcado é pênalti mal batido", disse ela, lamentando que Cuesta levou amarelo no lance e desfalca o Inter na decisão contra o Flamengo. “O Inter perde o seu principal zagueiro e um líder dentro de campo. Uma pena”, criticou.