Publicado 16/02/2021 19:02

Rio - O Vasco apresentou, nesta terça-feira, o pedido formal ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de anulação do jogo contra o Internacional, que terminou com a vitória colorada, por 2 a 0, domingo, em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal objeto de de questionamento do clube foi a falta de revisão do VAR no gol de Rodrigo Dourado, supostamente em posição irregular, após uma pane na tecnologia.

Há cinco rodadas sem vencer, o Vasco se complicou de vez com a derrota na luta pela permanência na Primeira Divisão. Além de não depender mais dos próprios resultados, o Cruzmaltino agora acumula 73% de chance de sofrer o quarto rebaixamento em 12 anos. Apesar da péssima fase, a diretoria cruzmaltina avaliou que o Vasco foi gravemente prejudicado por uma falha do VAR em um jogo que extrema importância para o futuro do clube.

Na súmula do jogo, o árbitro Flávio Rodrigues ignorou o problema com VAR, ao relatar que não houve nada de anormal em São Januário. O Vasco solicitou ao delegado do jogo que ele anexasse o ofício ou informasse o posicionamento no documento sobre os próximos passos do departamento jurídico do clube.



Com o pedido do Vasco em mãos, o presidente do STJD, Otávio Noronha, pode indeferir ou protocolar a ação. Caso o processo avance, a CBF fica impedida de homologar o resultado do jogo e, consequentemente, e os três pontos do Internacional. Com isso, o líder do Brasileiro, que soma 69, voltaria para a casa dos 66 e seria ultrapassado pelo Flamengo, com 68, adversário de domingo, às 16h, no Maracanã.