Após a suspensão cumprida na derrota para o Inter, Marcelo Alves deve voltar à zaga contra o Corinthians Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 13:31 | Atualizado 17/02/2021 13:32

Rio - Há cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vasco intensifica a preparação para as duas últimas derradeiras e decisivas rodadas para evitar o rebaixamento para a Série B. A busca de Vanderlei Luxemburgo por ajustes parece interminável e o Cruzmaltino deve ter mudanças para enfrentar o Corinthians, domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Com Marcelo Alves à disposição, após a suspensão cumprida na polêmica derrota para o Internacional, existe uma dúvida sobre o companheiro de zaga: Leandro Castan ou Ricardo Graça.

A fase do capitão cruzmaltino não é das melhores, assim como a maioria dos colegas. Mas a possível efetivação de Ricardo Graça como titular não deve ser a única mudança. A vertiginosa queda de rendimento do argentino Leonardo Gil pode custar a vaga no domingo. Titular nos últimos dois jogos, Carlinhos é outro ameaçado por Andrey.

Além de uma nova chance ao volante revelado na Colina, Benítez voltaria ao meio de campo, mais fixo na armação. Barrado contra o Inter, Yago Pikachu é outra opção para voltar a compor o ataque contra o Corinthians.

Em 17º lugar, com 37 pontos, o Vasco não depende mais de si para evitar a queda para a Série B, que seria a quarta em 12 anos. O risco calculado de rebaixamento é de 73%, segundo o matemático Tristão Garcia.