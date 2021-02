Vanderlei Luxemburgo Rafael Ribveiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 18:57

Rio - Pressionado na briga contra o rebaixamento, o técnico Vandelei Luxemburgo e os jogadores do Vasco tiveram nova reunião com torcedores na reta final do Brasileirão. O encontro aconteceu na véspera do jogo contra o Internacional, na rua Arroio Fundo, próximo ao centro de treinamento do Cruzmaltino.

Eram mais de 50 torcedores, que vieram de carro e estavam escoltados por policiais até as proximidades do CT do Vasco. Antes do encontro, dirigentes vascaínos entraram em contato e pediram para que não fizessem protesto nem tentassem entrar no CT, o que foi atendido.



Publicidade

Além de Luxemburgo, o diretor de futebol Alexandre Pássaro e os jogadores Fernando Miguel, Leandro Castan e Ricardo Graça desceram do ônibus vascaíno para ouvir as queixas dos vascaínos. Na conversa, os atletas lamentaram a situação do clube e garantiram que nunca faltou empenho.