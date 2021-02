Leandro Castan deve ser mantido na zaga ao lado de Marcelo Alves Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 19:44

Rio - Com o risco calculado em 73% de chances de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco vive um clima de decisão às avessas na penúltima rodada. Sob pressão, o clube mudou o planejamento e antecipou para sexta-feira o embarque para São Paulo, onde, no domingo, enfrentará o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena.

A delegação viajará após o treino da manhã de sexta no CT do Almirante. Na bagagem, o técnico Vanderlei Luxemburgo levará uma dúvida a menos em relação à equipe que entrará em campo no fim de semana. Pela indicação dos últimos treinos, Leandro Castan, ameaçado de barração devido à má fase, formará a dupla de zaga com Marcelo Alves.



Há cinco rodadas sem vencer, o Vasco batizou como "Plano de 15 dias" a série de ações definidas pela cúpula cruzmaltina, na desesperada tentativa de evitar a quarta queda para a Série B em 12 anos. Sem folgar, o grupo tem se realizado concentrações alternadas nas instalações do clube ou hotel utilizado pelo clube.

Publicidade

Luxa terá todos os jogadores à disposição, mas ainda tem dúvidas na formação do meio de campo e composição do ataque ao lado de Cano.