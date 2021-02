Com problemas, Luxa ainda faz mistério e não antecipou a escalação para o confronto com o Corinthians Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 13:22

São Paulo - A maré não está boa para a caravela vascaína. Com dores musculares, Benítez embarcou com a delegação para São Paulo, na sexte-feira, mas escalação contra o Corinthians, domingo, às 16h, na Neo Química Arena, ainda é um mistério. Na dramática luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, Vanderlei Luxemburgo avalia Carlinhos e Juninhos como os mais aptos para desempenhar a função do camisa 10. No entanto, ainda não bateu o martelo e aguardará pelo argentino até o limite.

Há cinco rodadas sem vencer, o Cruzmaltino, 17º colocado, com 37 pontos, tem o risco de queda calculado em 73º, segundo o matemático Tristão Garcia, e não depende mais de si para permanecer na Série A. Para o desespero do torcedor mais supersticioso, o Vasco não vence o Corinthians desde 2010. De lá para cá, os paulistas venceram 12 vezes e empataram outros sete jogos.

Com Benítez em campo, o aproveitamento do Vasco é de 44%, com média de 1,1 gol por jogo. Sem o camisa 10, os números caem: 29% e 0,65 de média.