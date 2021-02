Luxemburgo encara o maior desafio da carreira na missão de evitar a queda do Vasco Daniel Castelo Branco

Publicado 20/02/2021 18:52

São Paulo - Maior vencedor do Campeonato Brasileiro, com cinco conquistas (1993 e 1994 pelo Palmeiras, 1998 pelo Corinthians, 2003 pelo Cruzeiro e 2004 pelo Santos), Vanderlei Luxemburgo pode atualizar o currículo com o inédito rebaixamento na carreira. À frente do Vasco, Luxa ainda é a maior aposta para evitar a quarta queda do clube nos últimos 12 anos. Com o provável desfalque de Benítez, com problemas musculares, a eficácia da estratégia do treinador contra o Corinthians, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, será fundamental para manter o Cruzmaltino vivo até a última rodada.

Com o risco de rebaixamento calculado em 73%, o Vasco não depende mais de si para evitar a degola. Além da obrigação de vencer, ainda precisa torcer por tropeços do concorrentes diretos: Goiás, Bahia, Fortaleza e Sport. A missão não é fácil. Afinal, o Cruzmaltino não vencer o Corinthians desde 2010. De lá para cá, os paulistas venceram 12 vezes e empataram outros sete jogos. Em Itaquera, o desempenho é ainda pior, com 100% de aproveitamento dos donos da casa em quatro confrontos.

O ataque vascaíno sequer balançou a rede no estádio corintiano. Esse é um problema que Cano pode resolver, com urgência. Artilheiro do Vasco na temporada, com 23 gols, o argentino não marca há cinco rodadas, na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG. Coincidentemente, desde o início do jejum o Vasco não venceu e se complicou. Depois do pênalti perdido na polêmica derrota para o Internacional, resultado contestado no STJD, Cano tem consciência do papel que desempenhará nas duas e decisivas rodadas finais do Brasileiro.

Com o provável veto de Benítez, Luxa avalia com Juninho e Carlinhos como opções com capacidade de desempenhar a função do camisa 10, mas ainda não definiu quem jogará. Ainda no meio de campo, Andrey pode ganhar uma nova chance no lugar do argentino Leonardo Gil. Na frente, Ygor Catatau, atacante de origem, disputa a vaga com Yago Pikachu.

Confira a provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Leandro Castan, Marcelo Alves e Henrique; Bruno Gomes, Leo Gil (Andrey) e Carlinhos (Juninho); Yago Pikachu (Ygor Catatau), TallesMagno e Cano.