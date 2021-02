Com compromisso acordado até o fim do Brasileiro, Luxa tem o futuro indefinido na Colina Rafael Ribeiro / Vasco / Divulgação

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 23/02/2021 16:10 | Atualizado 23/02/2021 16:11

Rio - A ficha caiu em São Januário. Com ínfimas chances de evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, calculado em 99%, segundo o matemático Tristão Garcia, o Vasco já trabalha com o duro cenário que o aguarda em 2021. O presidente Jorge Salgado convocou para quarta-feira uma reunião de urgência com os presidentes dos poderes do clube: Carlos Fonseca (Conselho Deliberativo), Antônio Peralta (Conselho de Beneméritos), João Marcos Amorim (Conselho Fiscal) e Otto de Carvalho (Assembleia Geral).

Todos os vices de Salgado e dos conselhos estarão presentes no encontro, que visa o debate sobre o delicado panorama do clube, atolado em dívidas na casa dos R$ 720 milhões, atraso de dois meses de salários e perda de uma receita de aproximadamente R$ 100 milhões com a queda para a Segundona. Uma série de reuniões institucionais foi iniciada na segunda-feira.

Com um acordo válido até o fim do Campeonato Brasileiro, Vanderlei Luxemburgo terá o futuro discutido. O treinador, que já se colocou à disposição para o projeto de retomada, precisará se encaixar na nova realidade financeira do clube. Na segunda passagem pela Colina, Luxa acertou uma espécie de bônus caso o Vasco permanecesse na elite.

Nas reuniões, Salgado debateu questões jurídicas com o departamento do clube em relação à cobrança dos áudios e das imagens do VAR da polêmica partida Vasco da Gama x Internacional, válida pela 36ª rodada do Brasileirão, marcada pela falha da tecnologia na revisão do gol de Rodrigo Dourado, supostamente em posição irregular. Com a pane do VAR, prevaleceu a decisão de campo do árbitro Flávio Rodrigues. O departamento jurídico do clube aguarda o material, que será utilizado no processo de impugnação da partida Vasco x Internacional no Superior Tribunal de Justiça Desportiva.



No encontro de quarta-feira, toda a cúpula cruzmaltina desmembrará o impacto do iminente rebaixamento no processo de reformulação em 2021. Na sexta, Salgado concederá uma coletiva de imprensa híbrida (online e presencial), em São Januário, para revelar os próximos passos do início do processo de reconstrução do Vasco, após o quarto descenso no período de 12 anos.