Vasco apresenta reforços Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 15:52 | Atualizado 10/03/2021 16:35

Rio - O Vasco apresentou na tarde desta quarta-feira os seus primeiros reforços para a temporada de 2021. O lateral-esquerdo Zeca, que pertencia ao Internacional, o zagueiro Ernando, ex-Bahia, e o meia Marquinhos Gabriel, ex-jogador do Athletico-PR. O evento online também contou a com a participação do diretor de futebol, Alexandre Pássaro.

Jogador mais experiente, o zagueiro Ernando, de 32 anos, teve passagens pelo Goiás, pelo Internacional, antes de chegar ao Bahia, clube que defendeu no último Brasileiro. O defensor falou sobre a possibilidade de atuar novamente ao lado de Zeca, que também estava no Bahia. "Eu e o Zeca atuamos no Bahia, tive essa felicidade de fazer alguns jogos com ele. Foi meu parceiro de concentração", disse.

Publicidade

Zeca foi o último reforço anunciado pelo Cruzmaltino. O jogador, de 26 anos, foi campeão olímpico pela seleção brasileira e rescindiu com o Internacional no começo da última semana. O lateral mostrou otimismo na sua chegada ao Vasco.



Publicidade

"Estou e feliz e motivado para jogador pelo Vasco. Uma camisa gigante do futebol brasileiro. Jogo tanto na lateral direita e esquerda, vou conversar com o professor. Vim aqui para ajudar, tenho certeza que vamos voltar para a Série A", afirmou o jogador, de 26 anos.

Marquinhos Gabriel, de 30 anos, estava no Athletico-PR e tem passagens por grandes clubes brasileiros como Corinthians, Santos e Cruzeiro. O atleta afirmou que precisa de um tempo para readquirir a forma física ideal para estar à disposição de Marcelo Cabo.

Publicidade

"Quanto ao ritmo de jogo, acho que preciso de um pouquinho de tempo, de treinamento. Vinha treinando em casa, mas não é a mesma coisa de treinar no clube. Vou conversar com o professor para logo estar disponível", opinou.