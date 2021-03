Treino do Vasco em 08/03/2021 RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 21:01

Rio - O Vasco segue no processo de reformulação do elenco para a disputa da Séire B do Campeonato Brasileiro. Um dos principais atletas questionados pela torcida na campanha ruim do Cruzmaltino, o goleiro Fernando Miguel está de saída do clube. Em nota oficial nesta quinta-feira, o clube informou que negociou o empréstimo do jogador para o Atlético-GO. Diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro comentou sobre a transferência.



"Estamos conversando com o Fernando Miguel e seu empresário desde o final do Campeonato Brasileiro. Para entendermos qual seria o melhor projeto esportivo para o Fernando e o Vasco nesse momento. Considerando a procura e a negociação com o Atlético Goianiense, concluímos hoje que o melhor para todas as partes é a ida do atleta por empréstimo até o final do ano, em virtude desse momento de reestruturação esportiva e financeira do Vasco", disse, antes de completar:



"Como eu sempre disse, o Fernando Miguel é uma pessoa muito séria, extremamente comprometida com o trabalho e o Vasco da Gama. E mais uma prova disso é que nessa negociação ele abriu mão de valores e parcelou outros, fazendo o que pedimos para ele. Tudo por entender o momento que o Clube atravessa. Gostaria de externar toda minha gratidão pelos serviços prestados até aqui e pela retidão de caráter que ele tem. O Fernando tem contrato com o Vasco até dezembro 2022 e após essa temporada iremos avaliar seu futuro", encerrou.