Publicado 12/03/2021 10:00 | Atualizado 12/03/2021 10:01

Rio - Neste sábado, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, em São Januário, às 18 horas, na partida que marca a estreia de Marcelo Cabo no comando do Cruzmaltino. Depois de duas derrotas consecutivas, a equipe cruzmaltina busca a sua primeira vitória no Campeonato Carioca de 2021.

Nas primeiras partidas, Diogo Siston comandou um time sub-23 vascaíno que acabou derrotado por Portuguesa e pelo Volta Redonda. A equipe cruzmaltina não conseguiu sequer marcar uma única vez no Campeonato Carioca.

Sob o comando de Marcelo Cabo, o Vasco deverá ser escalado com: Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça e MT; Bruno Gomes, Andrey e Carlinhos; Gabriel Pec, Laranjeira e Thales Magno. Cano ainda lesionado não deve ter condições de jogo.



O Nova Iguaçu, que estreou sendo derrotado pelo Flamengo, também busca a sua primeira vitória na competição. A equipe da Baixada Fluminense vem de um empate sem gols em casa contra o Madureira.