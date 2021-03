Fernando Miguel Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 11:02

Rio - O goleiro Fernando Miguel utilizou as suas redes sociais para se despedir do Vasco. Emprestado ao Atlético-GO, o jogador, de 36 anos, chegou ao Cruzmaltino em 2018 e se torno titular em 2019, com a saída de Martín Silva. O experiente atleta falou sobre os desafios que a equipe carioca tem em 2021 e se mostrou otimista em relação ao futuro do clube.

Publicidade

"E ao torcedor, fica aqui meu muito obrigado por todo apoio e respeito durante esse tempo e deixo minhas sinceras desculpas pelas vezes que não fui suficiente para o momento. Lutei pelo clube e pela paixão de todos vocês que tem andado há muito tempo sofrendo com dificuldades que desafiam a todos. Eu acredito que o Vasco tem solução, tem saída. Apoiem essas pessoas, validem suas ideias, elas são sérias e estão se entregando por essa reestruturação mais do que necessária. Saio em concordância, respeitando e entendendo o momento. Fica aqui minha torcida por todos aqueles que vão continuar trabalhando pelo melhor do Vasco. Um grande abraço do Barba", afirmou.



Publicidade

Além disso, o goleiro também fez um agradecimento a todos os profissionais que conviveu em seu período como jogador do Vasco. Fernando Miguel atuou em 122 jogos com a camisa do clube de São Januário.

"Chegou a hora da minha partida, assim como a de dezenas de atletas que por algum período aqui estiveram e foram importantes. Viver o Vasco foi intenso e desafiador. Tivemos momentos de alegria e outros da falta dela, como nessa reta final. Agradeço a cada dirigente, cada membro da comissão técnica, cada funcionário que junto comigo viveu os desafios do dia a dia deste clube, e assim como ele são gigantes", disse.