Tadeu, goleiro do Goiás Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 14:31

Rio - Após emprestar o goleiro Fernando Miguel ao Atlético-GO, o Vasco mapeia o mercado da bola em busca de um goleiro. Segundo o jornalista Alexandre Praetzel publicou em seu blog no "Yahoo", um dos nomes que agradam ao Cruzmaltino é o de Tadeu, do Goiás.

Publicidade

O Vasco, inclusive, já teria procurado o jogador para fazer uma sondagem. No entanto, a negociação não seria fácil, já que Tadeu tem contrato com o Goiás até o fim de 2023.

Tadeu chegou ao Goiás em 2019, após fazer um bom Campeonato Paulista pela Ferroviária. Desde então, tem se destacado defendendo o gol do Esmeraldino, mesmo com a campanha ruim no último Brasileirão.