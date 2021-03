Júlio César, ex-Botafogo e Fluminense, está na mira do Vasco LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por Lucas Felbinger e Venê Casagrande

Publicado 12/03/2021 16:28 | Atualizado 12/03/2021 16:31

Rio - Mapeando o mercado em busca de um goleiro após emprestar Fernando Miguel ao Atlético-GO, o Vasco pode apostar em um velho conhecido do futebol carioca. O clube fez uma sondagem ao goleiro Júlio César, ex-Botafogo e Fluminense. A informação, divulgada inicialmente pelo canal "Detetives Vascaínos", foi confirmada à reportagem de O DIA pelo empresário do jogador.

Publicidade

Júlio César, de 34 anos, se despediu do Grêmio após duas temporadas na última quinta-feira e está livre no mercado. O jogador recebeu algumas sondagens de outros clubes, mas a do Vasco foi a que mais animou. Procurado pela reportagem, o Vasco não respondeu até o momento desta publicação.

Contratado pelo clube gaúcho em 2019 após a saída de Marcelo Grohe, Júlio César não conseguiu se firmar como titular e disputou apenas 14 jogos. O goleiro iniciou sua trajetória profissional com a camisa do Botafogo em 2005 e permaneceu até 2007. No Fluminense, atuou por cinco temporadas, de 2014 a 2018.