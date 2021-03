Valorizado, Tadeu tem contrato até 2023 e pretende disputar a Série B do Brasileiro pelo Goiás Divulgação/Goiás

Publicado 12/03/2021 21:20

Goiânia - A transferência de Fernando Miguel para o Atlético-GO, por empréstimo, deu início à corrida pela contratação de um novo goleiro. Destaque do Goiás, Tadeu, de 29 anos, é um dos nomes especulados. Vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esmeraldino, Ediminho Pinheiro, além de negar qualquer negociação em curso, ironizou o suposto interesse cruzmaltino devido à dívida que o clube possui com o Sidão, emprestado para o clube em 2019.

"O Vasco não pagou nada do Sidão e vai querer o Tadeu? É isso? Nunca pagou um mês de salário, deve todo o salário para o Goiás", disse o cartola à ESPN.

Com contrato válido até 2023, Tadeu é um dos principais nomes do Goiás e não tem uma multa rescisória nada barata: R$ 130 milhões. O valor assustou interessados como o Corinthians. Em delicada situação financeira, o Vasco anunciou nesta sexta-feira a demissão de 186 funcionários e têm facilitado a saída de jogadores com salários altos, casos de Fernando Miguel, Yago Pikachu, Leonardo Gil, Martín Benítez e Gustavo Torres. Portanto, dificilmente fará uma investida no goleiro nos termos exigidos pelo Goiás.

"Tadeu só deixará o Goiás se for vendido. Tadeu é peça fundamental para voltarmos à Série A. Só pela multa, à vista", completou o dirigente.

Por ora, Lucão, joia das categorias de base do clube e da Seleção sub-20, herda a posição de titular, mas a diretoria segue atenta ao mercado em busca de um nome experiente para a posição.