Contratado em 2017, Breno deixou o Vasco em dezembro, com 33 jogos disputados e cinco cirurgias no joelho Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 18:47

Rio - Após ter a saída sacramentada há alguns meses, o zagueiro Breno voltou a ser assunto na torcida do Vasco. Na Justiça, o defensor cobra uma dívida de R$ 13 milhões do Cruzmaltino, o que incomodou os vascaínos por conta da baixa produtividade do atleta enquanto esteve no clube. Nas redes sociais, um torcedor questionou o ex-VP Euriquinho, responsável pela contratação de Breno. E o filho de Eurico Miranda respondeu.

Publicidade

"Contratei e jogou muito. Fomos inclusive para Libertadores. Melhor campanha nos últimos 9 campeonatos. Depois seus amiguinhos fizeram merda e o Vasco vai pagar o preço. O defensor fez boa temporada em 2017, mas acabou se lesionando ao fim do Brasileirão daquele ano, e nunca mais conseguiu retornou aos gramados. Mesmo contundido assinou por mais três anos com o Vasco, em vínculo que só se encerrou em dezembro de 2020.